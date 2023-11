Pratola Serra, scontro in consiglio: "Serve un piano per antenne di telefonia" L'ex vicesindaco Favorito, ora nel gruppo indipendente, chiede di disciplinare la materia

Fibrillazioni politiche a Pratola Serra. Risale allo scorso luglio l'addio alla giunta Galdo di Rossella Favorito. Le era stata revocata l'incarico di vicesindaco insieme alle deleghe conferite nell'ambito del suo incarico politico. Con Salvatore Perri la Favorito ha dato vita a un gruppo politico indipendente, un nuovo elemento nel panorama politico di Pratola Serra. Ora la maggioranza è appesa a un filo, numeri risicati per l'amministrazione Galdo che proprio in questi giorni compie un anno di mandato, dopo che il comune della Valle del Sabato aveva vissuto un lungo periodo di commissariamento. Nel consiglio comunale di oggi, piuttosto acceso, è stata inserita all'ordine del giorno la questione che riguarda un'antenna che dovrebbe essere installata in un parco residenziale. La Favorito ha chiesto di regolamentare e disciplinare la materia per creare un vero e proprio piano comunale per le antenne. "Devono essere allocate in terreni pubblici e lontano dalle abitazioni, non possono e non devono rappresentare una minasccia alla nostra salute".