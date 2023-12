Ricordiamolo col sorriso e seguiamo il suo esempio di uomo semplice e onesto" Commemorata ad Ariano la figura di Gino Cusano. Le parole commoventi della moglie Carmela Grasso

Ricordi, aneddoti e traguardi raggiunti. Oltre tre ore di interventi appassionati, sinceri e carichi di emotività, per descrivere al meglio la figura di un grande amico di Ariano, Gino Cusano.

Nella sala consiliare Giovanni Grasso, una delle sue foto più belle e significative di lui, immerso nel territorio con il suo sorriso di sempre.

Da Cantalamessa a Sibilia, Gambacorta, Puopolo, Di Cecilia, Ettore Zecchino fino agli attuali amministratori di maggioranza e opposizione con il sindaco Enrico Franza e il presidente del consiglio comunale Luca Orsogna, ognuno ha espresso parole di ammirazione verso il politico amico della gente e della sua amata Orneta.

In sala i familiari a partire dalla moglie Carmela Grasso. A lei è toccato con la voce rotta più volte dalla commozione, il compito di concludere la commemorazione fiume con un invito che vale più di mille parole:

"Non facciamo che dopo di questo momento meraviglioso ed emozionante cali il silenzio, seguiamo il suo esempio. Vogliamoci bene, amiamoci e mettiamo da parte i colori politici quando si tratta di fare qualcosa per il territorio, che lui ha tanto amato. Grazie per averlo omaggiato in una maniera così solenne e sentita."