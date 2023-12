Gioia e commozione nel Santuario di San Liberatore: ecco il nuoco parroco E' don Vincenzo Losanno a guidare la comunità

Si riparte da don Vincenzo Losanno, per tutti Vincenzino. Sarà il giovane sacerdote a guidare la ridente comunità di San Liberatore, una delle parrocchie più popolate e attive del territorio arianese. Un'accoglienza festosa e calorosa ha salutato il suo ingresso all'interno del Santuario, meta di tanti pellegrini e devoti.

A rendere ancora più solenne l'inizio del ministero pastorale la presenza del Vescovo Sergio Melillo e l'affetto del clero sacerdotale della diocesi.

Don Vincenzo, attivissimo tra i giovani, sin da subito una grande risorsa per la chiesa, ha affiancato con impegno e dedizione don Alberto Lucarelli nel Santuario Madonna di Fatima nel popoloso rione Cardito, tra le parrocchie più estese della diocesi.

Pronto per questa nuova esperienza si è apparso felice e motivato. "Accoglietemi nella mia semplicità, insieme valorizzeremo sempre di più questo luogo meraviglioso tanto caro a tutti.

Pronto a lasciare la comunità don Antonio Surdi, sacerdote umile e attento ai bisogni della comunità a partire dalla viabilità precaria in cui versa questa zona, sulla quale si è battuto in prima linea. Per lui un nuovo cammino in vista, alla guida della comunità parrocchiale di San Giuseppe in contrada Tesoro al posto di Padre Paolo. La celebrazione di insediamento, giovedì 7 dicembre alle ore 18.30.