Grottaminarda, antologia poetica: successo di pubblico al Castello d'Aquino Presenti in sala numerosi poeti tra i 31 autori pubblicati nel volume

Grande partecipazione di pubblico al Castello d'Aquino per la presentazione di "Antologia poetica", la raccolta di poesie in lingua ed in vernacolo nata nell'ambito di "Grottaminarda in lettere", a cura di Giuliana Caputo e Franca Molinario ed edita da Tempra edizioni.

Presenti in sala numerosi poeti tra i 31 autori pubblicati nel volume, alcuni dei quali hanno anche letto i propri versi.

A leggere, invece, i versi di Domenico Carrara, giovane poeta grottese scomparso al quale è dedicato il volume, l'assessora alla Cultura Marilisa Grillo.

Ospite della serata, moderata da Nadia Ianniciello, il "cantastorie", Maurizio Picariello che ha alternato momenti di lettura delle proprie poesie a brani cantati, tutti spunto di riflessione.

E di spunti di riflessione la serata ne ha offerti tanti. Temi di estrema attualità, dal femminicidio all'immigrazione, dalla deriva giovanile alla guerra perchè la poesia contemporanea non è solo esercizio stilistico, ma voce dell'anima, espressione di sentimenti e quindi anche delle preoccupazione e delle angosce che la società proietta sulla sensibilità e sulla vita di ciascuno.