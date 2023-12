Vigili del fuoco in festa nelle aree interne: ecco la celebrazione ad Ariano Nella chiesa di santa Barbara, patrona del corpo la cerimonia alla presenza del vescovo Melillo

Si è rinnovato anche quest'anno il forte legame tra la comunità di Santa Barbara ad Ariano Irpino e i vigili del fuoco nel giorno dei festeggiamenti in onore della patrona del corpo. Presenti alla celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo i caschi rossi del distaccamento di Grottaminarda.

Commovente l'incontro in chiesa con Vincenzo Graziano, il ragazzo miracolato che fu soccorso proprio dai vigili del fuoco, in quel terribile incidente avvenuto il 24 novembre 2022 alla località Pila ai Piani di Frigento, lungo la strada provinciale 38 e finito poi in coma.

Hanno preso parte alla celebrazione anche alcuni colleghi del distaccamento arianese. Il vescovo, insieme al parroco don Ottone Morra, ha elogiato il grande e prezioso lavoro dei vigili del fuoco nelle aree interne. Alla fine cella cerimonia un lungo applauso, la consegna di doni e una foto ricordo.

Gremita la chiesa di Santa Barbara, nonostante la paura da parte degli abitanti di lasciare incustodite le proprie case. Ma evidentemente questa sera proprio Santa Barbara ci avrà messo una mano.