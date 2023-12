Atripalda, apre il nuovo circolo Arci Fortapàsc! Obiettivo fare e creare cultura, musica, cinema e tutte le forme d’arte possibili

Apre ad Atripalda il circolo Arci Fortapàsc! È prevista per le 19, in via Melfi, l'inaugurazione di un nuovo spazio che darà nuova linfa al già capillare e importante tessuto associativo della città del Sabato.

“Questo deve diventare lo spazio di tutti e tutte, cittadini di Atripalda e non”, è questo lo spirito dei volontari Arci pronti per questa sera.

“Si apre il circolo di Fortapàsc per creare socialità e aggregazione”, così il Presidente del circolo Davide Perrotta.

“L'obiettivo di questo spazio è fare e creare cultura, musica, cinema e tutte le forme d’arte possibili”.

Il calendario degli eventi è già fitto. Si parte infatti stasera con il gruppo “Frontiere antimusicali” e si proseguirà nei prossimi giorni.

Domani, 8 dicembre sarà la volta di Francesco Lettieri mentre la serata del 9 vedrà protagonista il noto dj irpino Vinyl Gianpy.

“Riteniamo che la gestione degli spazi sia fondamentale poiché animano le nostre città - continua Perrotta -. L'Arci vuole creare sempre più nuovi presidi territoriali e pensiamo ce ne sia sempre più bisogno”.

“Fortapàsc apre ad Atripalda perché l'anima di questa associazione si trova in questa città. A stasera!”.