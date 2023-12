Abbattimento alberi a Scampitella, parla il sindaco: "Ecco la realtà dei fatti" "Era un atto dovuto e richiesto da tanti miei concittadini, non c'è nessuna protesta in atto"

Il sindaco del comune di Scampitella, Vincenza Cassese ritiene opportuno fare chiarezza sulle affermazioni fatte da alcuni consiglieri comunali, a mezzo stampa, sull’abbattimento di due cedri in Piazza Liberta.

“Spiace, purtroppo, constatare - riferisce- che anche questa volta i consiglieri del gruppo autonomo, abbiano deciso di dare corso ad un’informazione distorta.

L’abbattimento di due cedri, in Piazza Libertà, era stato ordinato qualche mese fa, a seguito di un piano di valutazione delle alberature comunali presenti in più aree pubbliche oggetto di svariate segnalazione da parte dei miei concittadini.

Come accaduto già per il civico cimitero, dove, dopo attenta analisi strumentale, si è proceduto ad abbattere alcune alberature morte e/o molto pericolanti per la pubblica e privata incolumità, è toccato agli alberi in piazza.

Dette alberature sono state, già, vagliate con una successiva e più approfondita perizia strumentale, una tac della pianta, che ha confermato, anzi, nel caso di uno dei due alberi, ulteriormente aggravato quanto oggetto dell’ordinanza n. 8/2023.

Va ricordato che detta ordinanza non è recentissima. Infatti, dopo gli ulteriori accertamenti, alcune delle ditte contattate hanno declinato l’affido per questioni economiche (troppo oneroso l’abbattimento) e solo lunedì prossimo i lavori saranno eseguiti da ditta specializzata di Monteforte Irpino. Va detto che in questi mesi non si sono registrate manifestazioni e/o note di protesta da parte dei cittadini di Scampitella”

“Il piano di verifica della salute delle alberature pubbliche, precisa il sindaco, era un atto dovuto e richiesto da tanti miei concittadini, soprattutto, in ragione dei forti venti che spirano in Scampitella e che spesso incrinano e/o fanno cadere al suolo rami o alberi.

L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza il territorio, potando tutte le piante ove possibile, e sostituendo le alberature morte e/o pericolanti con alberi giovani da mettere a dimora”.