Presepe delle "Due Madonne", Don Patriciello: "Don Vitaliano chieda scusa" Il parroco di Caivano al prete di Mercogliano: leva la seconda mamma e riposiziona San Giuseppe

Polemiche e proteste sul presepe delle “Due Madonne” realizzato don Vitaliano Della Sala, parroco della Chiesa SS. Pietro e Paolo in Capocastello di Mercogliano in provincia di Avellino. Nelle scorse ore anche Don Maurizio Patriciello, è intervenuto invitando il confratello a rimuovere una delle statuetta aggiungendo San Giuseppe. Ecco quanto si legge dal profilo del parroco del Parco Verde di Caivano: “Caro don Vitaliano, caro confratello nel sacerdozio, si può e si deve discutere di tutto. Dobbiamo allargare il cuore e la mente fino a lacerarli. Avendo però sempre rispetto per l’intelligenza, la sensibilità e la fede del popolo di Dio. “ Quella” famiglia nel presepe ci è cara. Tanto. Troppo.

Racconta una storia. Per chi crede, quel Bambino è figlio di Dio. Siamo all’origine di una storia millenaria. E non solo di fede. A nessuno – in particolare a un prete – è dato di manometterne – arbitrariamente – il significato e la struttura. In appositi contesti discuteremo di altro. Nessun veto. Nessuna paura. Nessuna inibizione. Nessuna esclusione. La Chiesa – lo sai bene – non ha nemici. Ritorna sui tuoi passi. Cerca di fare un piccolo atto di umiltà. Chiedi scusa. Togli la statuetta aggiunta e rimetti san Giuseppe al suo posto. Gli compete di diritto“.