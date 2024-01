A Summonte incanto e magia per l'Epifania con "Una serata all'opera" Domani sera alle ore 19

Incanto e magia nel centro sociale di Summonte, domani sera 6 gennaio 2024 alle ore 19, con uno speciale appuntamento all’insegna della musica classica . Le più celebri arie del repertorio cameristico italiano e internazionale in programma per “Una serata all’opera”. L’introduzione pianistica sarà a cura di Maria Pia Basilicata. Poi un prezioso e magico repertorio che vedrà alternarsi sul palco del centro sociale di Summonte talenti e maestri della musica operistica e da camera. A partire dalle ore 19 nel centro sociale Alberto De Simone il concerto con il soprano Maria Alvino, il mezzosoprano Gerardina Lombardo, pianista Giovanni Mazza, con la gradita partecipazione del maestro Angelo Gazzaneo docente del conservatorio Domenico Cimarosa. Un appunto speciale quello proposto nel piccolo comune gioiello del Partenio per una serata dell’Epifania all’insegna della musica ed emozioni.