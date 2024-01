Aiello del Sabato sbarca al Parlamento Europeo con Connie Della Sala Il 24 e 25 gennaio la visita a Bruxelles della consigliera comunale

E’stata l’occasione per toccare con mano il ruolo cruciale svolto dal Parlamento Europeo la visita a Bruxelles della consigliera comunale Costantina Della Sala il 24 e il 25 gennaio scorsi. Una grande occasione di crescita e di opportunità in termini di conoscenze, oltre che sociali-relazionali, tecniche ed amministrative che sconfinano nettamente fuori dal circuito locale. Insieme al altri amministratori locali e provinciali, ha accolto l’invito di un europarlamentare che ha esternato la necessità di avvicinarsi al mondo della politica oltre gli orizzonti. “Una delle esperienze più significative che la politica mi ha fatto toccare da vicino è stata proprio questa – ha spiegato – l’ho potuta vivere proprio perché eletta in rappresentanza della mia comunità. Ho assaporato da vicino dinamiche che qui non si potrebbero mai respirare, oltre la condivisione e il confronto con amministratori irpini in viaggio con me. Queste sono le esperienze che si dovrebbero vivere con una certa frequenza, ed offrire ai giovani aspiranti. Un grazie a chi ha organizzato, promosso e condiviso la possibilità a partecipare”