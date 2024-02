Don Antonio, domenica l'ultima messa: Mi sposerò presto. La data? Non c'è ancora Il parroco per amore lascia l'abito sacerdotale: in paese clima di affettuosa comprensione

Ultima messa domenicale per don Antonio Romano. Quella di domenica prossima sarà la celebrazione religiosa che segnerà la conclusione del suo percorso sacerdotale. Si aspetta il suo sostituto e in pole c'è don Rocco Salierno, almeno per una prima fase.

"C'è un clima di affettuosa comprensione in paese -spiega il prelato ormai prossimo a lasciare l'incarico - . La mia comunità, a cui sono profondamente legato, ha accolto con maturità la mia scelta. Don Antonio ha ringraziato più volte la gente di Chiusano San Domenico,"Una popolazione che si è dimostrata sensibile, attenta, lungimirante". Don Antonio ha annunciato che si sposerà, e inviterà anche il vescovo Monsignor Arturo Aiello alle sue nozze. Ma la data non c'è ancora. Il parroco che li ha guidati per 23 anni ha voluto scrivere una lettera di commiato. «Carissimi fedeli ed amici di Chiusano e oltre. In questi giorni mi avete inondato di auguri, di attestati di stima, di amicizia e di affetto che sono ampiamente ricambiati. Avete dimostrato molta più apertura mentale, comprensione e lungimiranza di quanto mi aspettassi - scrive don Antonio - mi dispiace per quei pochi individui senza cuore e senza umanità che non sanno fare altro che malignare, odiare, giudicare, condannare e spettegolare. Per 32 anni, di cui 23 qui a Chiusano, ho dedicato il mio tempo e la mia giovinezza per servire Dio e la comunità cristiana. Avrei potuto, sicuramente, fare di più e meglio, ma anch’io ho dei limiti. Chiedo perdono a tutti coloro che si sono sentiti delusi, feriti o traditi per questa vicenda. Indubbiamente ho fatto degli errori e ne chiedo scusa. Non sono perfetto».