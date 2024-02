Montevergine: alba paradisiaca e pauroso picco termico: 13,4 gradi in vetta I dati dell'Osservatorio confermano sbalzi termici impressionanti

Temperature in risalita e paesaggi mozzafiato sul Partenio. I dati dell'Osservatorio di Montevergine confermano la rapida risalita del temperature, dopo il gelo artico della metà del mese scorso. "Non è ormai una novità, visto l’andazzo di questo e degli ultimi inverni, ma quanto idealmente raccontato e mostrato dai dati raccolti dai nostri sensori sul Partenio ad oltre 1500 metri di quota fa davvero impressione. - spiegano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine sulla pagina facebook, riportando grafici attuali di quanto sta accadendo sulle vette del Partenio-. Dalle ore pomeridiane di ieri, il termometro è quasi costantemente al di sopra dei 10°C ed ha toccato, poche decine di minuti fa, un pauroso picco di 13.4°C. L’aria, peraltro, come spesso accade in questi casi, è anche molto secca (l’umidità relativa è al di sotto del 20%).". Intanto sulla pagina social viene postata la foto di un'alba spettacolare, quella che questa mattina ha ufficialmente aperto il primo lunedì del mese di febbraio.

Le previsioni per oggi Lunedì 05 Febbraio 2024 spiegano: sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano e, a tratti, nelle valli del Miscano e del Cervaro e nella Valle Ufita, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, complice la presenza di nubi basse. Altrove, invece, prevarranno schiarite. Al primo mattino, locali foschie potranno interessare la Valle dell’Ofanto e quella del Calore. TEMPERATURE: in lieve aumento nei valori minimi. VENTI: in prevalenza occidentali, deboli o localmente moderati.

Previsioni per domani, Martedì 06 Febbraio 2024: sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano e, a tratti, nelle valli del Miscano e del Cervaro e nella Valle Ufita, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, complice la presenza di nubi basse. Altrove, invece, prevarranno schiarite, intervallate da locali nubi basse e da sottili velature nella seconda parte del giorno. TEMPERATURE: stazionarie o in lieve aumento. VENTI: occidentali, in genere moderati, con local