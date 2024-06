De Luca ad Avellino: 100 nuovi autobus, l'autostazione? La più bella che abbiamo Il Governatore ha presentato il risultato raggiunto con l'Air

Il governatore De Luca ha presentato il nuovo risultato raggiunto con L'Air e le altre aziende di trasporto all'Autostazione di Avellino. "La più bella che abbiamo in Campania – sottolinea con orgoglio il presidente – un traguardo che rientra nel più ampio progetto di 1500 nuovi autobus nel lungo periodo. Tutto questo è possibile grazie a quei fondi di coesione che il Governo ci tiene bloccati vergognosamente da un anno. Ecco a cosa servono: a fare opere, strade, pubblica utilità. Speriamo che il governo si ravveda e che il ministro Fitto assuma una posizione di serietà e rigore istituzionale”. Trasporti in Irpinia significa anche e soprattutto Industria Italiana Autobus. Anche la Regione non è convinta della scelta del Governo di cedere a Civitillo, “manca un vero piano industriale, aspettiamo questo dal governo per fare delle valutazione più esaustive certo che la nostra battaglia continuerà per salvaguardare l'unica azienda che produce pullman in Italia”.