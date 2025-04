Ariano: via Matteotti verso zona San'Antonio ostruita dalla vegetazione Una stradina comunale comodissima per raggiungere negozi e il vicino cimitero

Da un lato la folta vegetazione che sta per chiudere letteralmente il passaggio, dall'altro la presenza di randagi che conntinuano a costituire un serio pericolo in questa zona. La segnalazione ci arriva con esattezza dalla discesa che porta a via Sant'Antonio ad Ariano Irpino, precisamente vicino al palazzo Serluca-Iacobacci di via Matteotti.

"E' una stradina comunale e molte persone, soprattutto anziani, non passano più di qui sia per l'erba alta, immaginate ora che arriva la stagione estiva ed anche per la persenza dei cani randagi. Un tratto comodissimo per raggiungere sia le attività di via Sant'Antonio e il vicino cimitero che attualmente risulta esere negato. Rivolgiamo un appello urgente al comune affinchè possa essere al più presto liberato e messo in sicurezza".