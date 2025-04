VIDEO | Avellino: i tifosi al fianco dei calciatori verso Catania È la vigilia di Catania-Avellino: grande attesa per la sfida del "Massimino"

Rifinitura al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino e al termine la squadra con lo staff tecnico ha raggiunto la Curva Sud e tutti i tifosi presenti in Tribuna Montevergine, gremita nei settori laterali per l'abbraccio ai lupi verso Catania. Divieto di trasferta per i residenti in Irpinia e, come accaduto nella scorsa stagione, la rosa biancoverde ha ricevuto la carica verso una gara che può risultare spartiacque nella corsa promozione, nella sfida a distanza contro l'Audace Cerignola. Domani (ore 15) gli ofantini saranno ospiti della Cavese, alle 19.30 Catania-Avellino.

Il video dalla tribuna Montevergine del "Partenio-Lombardi" e dal campo