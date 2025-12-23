Cairano, ancora un terremoto in Irpinia: nessun danno a cose o persone A rilevare la scossa 2.0 la sala sismica dell'INGV Roma

di Paola Iandolo

Ancora un terremoto nell'Avellinese all'alba di oggi, martedì 23 dicembre. Una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle ore 5,28 dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato attualmente stimato a circa 3 chilometri di distanza da Cairano, piccolo centro abitato a poca distanza dal confine tra la Campania e la Basilicata e a 4 chilometri da Calitri e Sant'Andrea di Conza. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di circa 18 chilometri. Al momento non risultano danni a cose o persone. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.