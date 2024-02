Avellino, l'allerta meteo ferma Eurochocolate, eventi annullati si riapre domani Anche stasera restano chiusi gli stand

"Carissimi Chocolover* ,verificate le previsioni meteo ancora non favorevoli per le prossime ore vi comunichiamo che tutti gli spazi di Eurochocolate #lovellino rimarranno chiusi fino alla riapertura prevista - come da programma - alle Ore 10.00 di domani 11 Febbraio.

Al contempo vi aggiorniamo anche sulla riprogrammazione dell'appuntamento con Tommaso Foglia che è stato spostato a Lunedì 12 Febbraio alle Ore 18.00 presso il ChocoLab di Piazza della Libertà.

Vi aspettiamo felici e fondenti da domani fino al 14 Febbraio!". Con una nuova nota stampa il comune di Avellino informa i turisti e cittadini delle chiusure imposte dal maltempo battente. Si riparte dunque domani come da programma.