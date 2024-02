Morte Pietro Puopolo, Maraia: "Se ne va una colonna portante della città" Era l'incarnazione dell'energia imprenditoriale

"Abbiamo tutti stentato a crederci perché Pietro Puopolo era l'incarnazione dell'energia imprenditoriale che, giorno dopo giorno, costruisce con impegno il proprio futuro.

Ariano oggi è in lutto per la perdita del caro direttore, un punto di riferimento non solo in ambito ristorativo ed alberghiero ma anche politico e sociale."

E' quanto scrive in una nota Generoso Maraia

"Ho sempre ammirato le sue capacità imprenditoriali e tutto quello che è riuscito a realizzare. Proprio al cospetto dei successi e della maestosità delle sue strutture ricettive, Pietro appariva sempre umile e sempre proiettato alla prossima sfida.

Per me il direttore, come affettuosamente mi piaceva chiamarlo, era prima di tutto un grande lavoratore e molto più di un esempio positivo: una testimonianza tangibile di come si affronta il presente e il futuro in tutti gli ambiti, da quello aziendale fino a quello familiare.

Pietro non ha costruito solo bellissime strutture ricettive ma soprattutto una rete di affetti capace di portare avanti i suoi ambiziosi obiettivi.

Ogni volta che lo incontravo vedevo nei suoi occhi lo stesso amore per Ariano che ho visto solo in pochi altri uomini. Alla famiglia va tutto il mio cordoglio per la perdita di una colonna portante della nostra città."