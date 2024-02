Sanremo, San Michele di Serino insieme: si vota a valanga per BigMama Delle Grazie: tutto il paese è qui riunito per la nostra rapper

È stracolmo l'oratorio parrocchiale di San Michele di Serino per la finale di Sanremo. La comunità ha deciso di vivere insieme la finalissima per sostenere Bigmama, al secolo Marianna Mammone, in gara tra i 30 big per il festival della canzone italiana. "Siamo tutti con te - doce il vicesindaco Antonio Delle Grazie-. Sei il nostro orgoglio Bigmama sei un esempio di forza,.coraggio e libertà. Viva BigMama , viva l'Irpinia". Pizza e birra gratis stasera per tutti per vivere una serata speciale all'insegna delle emozioni.