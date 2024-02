Padre Antonio torna online: La mia vita esaminata ai raggi X, non nascondo nulla L'ex parroco di Chiusano: nessuno mi metterà il bavaglio, pronto per una nuova missione

L'ormai ex parroco di Chiusano San Domenico, Antonio Romano, torna a scrivere e comunicare sui social, dopo la conclusione del suo percorso di sacerdote per sposare la donna che ama. Ma lancia qualche bordata nella rete e annuncia: ora ho una nuova missione. In paese, intanto, dallo scorso martedì c'è il nuovo parroco don Rocco Salierno. Soluzione temporanea in attesa della nuova nomina.

La verità sempre e comunque, annuncia in un post su facebook in cui annota: «La missione che mi attende è umanitaria, politica e sociale», dichiara in un passaggio.«Adesso che tutti sono a conoscenza della mia vita privata scrive Romano su Facebook - e che nonostante mi abbiano fatto la radiografia completa non hanno trovato nient'altro, mi aspetto che quei pochi vigliacchi detrattori facciano lo stesso, se hanno gli attributi. Volendo, potrei dare loro qualche aiutino a ricordare, ma non voglio scendere a certi livelli di meschinità. Preferisco restare un galantuomo». Poi racconta piccato: «Addirittura, c'è un tizio, non uno qualunque, che mi ha defnito davanti al bar "un paccio che va fermato". Frangar, non Uectar (mi spezzerò, ma non mi piegherò, ndr). Voglio che si sappia che non ho alcuna intenzione di ritirarmi a vita privata a fare penitenza, con il bavaglio e lo stigma dell'appestato afferma con forza - Ora ho una nuova missione da compiere e non mi posso permettere il lusso di tacere o di scappare. In questo caso la visibilità e l'esposizione sono indispensabili per far arrivare le mie idee e il mio punto di vista a più persone e sempre più in alto. Mi riferisco ai nostri governanti. Tutto questo non si chiama protagonismo, ma mettersi servizio della verità, della giustizia e del bene. SigniPca schierarsi e compromettersi per una giusta causa. Per me sarebbe più comodo farmi i fatti miei e occuparmi dei miei interessi, ma non ce la faccio. E' più forte di me».

E conclude: «Siccome c'è ancora qualcuno che ancora non ha capito, voglio chiarire che la nuova missione/lavoro che mi attende è umanitaria, politica, sociale e culturale. Il capitolo precedente è chiuso». Insomma, archiviata la lunga parte della vita con l'abito talare, Antonio Romano ha ben defnito i suoi progetti per il futuro. Nel corso delle varie interviste rilasciate all'indomani del suo annuncio di volere lasciare il sacerdozio, per sposarsi con la donna che ama, si era dichiarato pronto anche a scendere in campo per un'eventuale candidatura a sindaco di Chiusano San Domenico. «Se me lo dovessero chiedere, non mi tirerei indietro», aveva affermato nelle interviste.