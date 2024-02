Ciao Peter, il secondo memorial: "Ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori" Una gara di pesca alla trota a Flumeri per ricordare il giovanissimo di Gesualdo morto tragicamente

Gesualdo ricorda Peter Domenico Stanco, il sedicenne morto tragicamente due anni fa. Si terrà il prossimo 25 febbraio presso il laghetto Troat River da Bartone di Flumeri, una gara di pesca alla trota, una delle passioni del giovanissimo gesualdino volato in cielo troppo presto. Il memorial sarà una occasione speciale per ritrovarsi con i genitori di Peter, praticando la pesca uno sport che tanto amava il ragazzo, scomparso il 6 maggio del 2022. Tanti gli sponsor che hanno voluto sostenere l'iniziativa che vede la proposta di tre categorie: professionisti, pescatori amatoriali e bambini e ricchi premi. Ma non solo. A fine evento ci sarà anche un pranzo offerto dall'organizzazione, per ritrovarsi e stare insieme nel segno dei buoni sentimenti. L'inizio della gara è prevsto per le 7.30, alle 6.30 il raduno e l'esplicazione del regolamento a cura del giudice. Saranno immesse 300 kg di trote gara, trote big, trote gialle. L'intera organizzazione è a cura del team Advance .

"Un mondo speciale per ricordare il nostro adorato Peter Domenico -spiega il padre, Rocco Stanco -. Peter amava la natura, lo sport, la pesca. Tanti amici in quella giornata potranno ricordarlo, stando assieme".

Lo studente del Liceo Aeclanum di Mirabella morì tragicamente il sei maggio di due anni fa, dopo quattro giorni di agonia nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati. Un colpo di pistola, la corsa disperata al Moscati e l’attesa che ci potesse essere una buona notizia, un miracolo. Purtroppo l’attività cerebrale del sedicenne si fermò, scatenando dolore immenso nella comunità irpina tutta. I suoi amici e compagni di scuola, pregarono e marciarono nel paese con fiaccole accese per invocare un miracolo, che purtroppo non avvenne. Oggi, a distanza di due anni, il ricordo di Peter è vivo nel cuore di tanti e per questo la comunità sostiene l'iniziativa dedicata al giovane gesualdino.