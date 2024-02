Ariano: impazza il carnevale ed è un'esplosione di gioia lungo le strade Una festa così bella e colorata non si vedeva anni sul tricolle

Rinviato a causa del maltempo nei giorni scorsi, il carnevale del forum dei giovani ad Ariano Irpino, baciato da un sole meraviglioso ha entusiasmato piccoli e grandi, regalando a tutti un pomeriggio davvero spettacolare coinvolgente.

Una festa così bella e colorata non si vedeva dagli anni d'oro del grande Francesco Pratola, il mitico presidente simbolo del circolo terza età per tutti "Ciccillo".

Ad organizzarla il forum dei giovani, con il coinvolgimento della Proloco NuovaMente, Amici di Valleluogo, Asi agenzia, free Ariano, Wave animazione.

Musica, divertimento e momenti indimenticabili come la coriandolata finale e lo spettacolo baby dance.

"Di questi periodi era una festa quasi ogni pomeriggio. Ci si vestiva a volte da “vecchi”, con quello che si trovava in casa, a volte anche con vestiti più ricercati ma sempre c’era la ricerca dell’originalità e della fantasia per mascherarsi e fare il porta a porta per il carnevale - ricorda Fabio Gambacorta - fino ad arrivare al giorno del martedì grasso dove Ariano veniva invasa da sfilate e carri, specialmente in qualche contrada e in via D’Afflitto.

Ricordo anche di qualche concorso per la maschera più bella all'hotel Giorgione a cui ho partecipato. Senza vincere ovviamente.

È sempre bello scoprire quando c’è qualcuno che si mette in gioco per recuperare tradizioni quasi perdute, ma mai dimenticate.

In molti vorremmo fare, vorremmo dire, ma in pochi davvero fanno e, quando a fare qualcosa che richiama tempi passati sono i più giovani, allora davvero c’è ancora speranza. Complimenti ai ragazzi del Forum dei Giovani - Ariano Irpino e alla Proloco Nuovamente e a quanti hanno reso fantastica questa giornata.