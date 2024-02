Carnevale arianese: grande passione e valorizzazione delle tradizioni La soddisfazione della Proloco NuovaMente

"Dopo aver assistito al ritorno del Carnevale ad Ariano. Un evento che ha segnato un importante passo avanti per la nostra comunità, e siamo orgogliosi di aver contribuito attivamente a questa iniziativa sin dall'inizio. Con piacere ricordiamo il momento in cui il Forum dei Giovani ci ha contattato alcuni mesi fa, proponendoci di riportare il Carnevale nel cuore del nostro amato centro storico. Non abbiamo esitato un istante a sostenere questa meravigliosa idea, consapevoli che avrebbe rappresentato un'occasione straordinaria per ravvivare le antiche tradizioni del Carnevale."

E' la soddisfazione espressa dalla Proloco NuovaMente dopo la manifestazione promossa in città dal Forum dei giovani.

"Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine all'amico Gennaro Todisco, al presidente del Forum, e a tutti i valorosi membri che con dedizione e passione hanno reso possibile questo ritorno di un antica tradizione. Non possiamo dimenticare di ringraziare le preziose associazioni coinvolte: gli Amici di Valleluogo, FreeAriano, e l'intera amministrazione comunale.

Un ringraziamento speciale va alla polizia locale e alla Protezione Civile comunale, che con il loro supporto hanno contribuito in modo essenziale al successo dell'evento. Senza di loro, non avremmo potuto garantire la sicurezza e la buona riuscita di questa manifestazione.

Come Pro Loco, ci impegniamo con passione nella valorizzazione delle tradizioni che ci legano alla nostra terra. È un onore per noi rinnovarle e portarle avantii, contribuendo al benessere e alla coesione della nostra comunità.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario ritorno del Carnevale ad Ariano. La vostra partecipazione e il vostro sostegno hanno reso questo evento non solo un successo organizzativo, ma anche un momento di gioia e condivisione che rimarrà nei nostri cuori per lungo tempo a venire."