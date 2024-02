Ariano, Luparella: "La crisi al comune approda in aula e sfocia nel grottesco" "Restano ancora da spiegare le vere ragioni della crisi, se e come esse siano state superate"

La timida crisi amministrativa aperta (ma non troppo) dal Psi approda finalmente in aula consiliare e sfocia nel grottesco. I socialisti esternano qualche flebile lamento sull’andamento della vita amministrativa, ma prima ancora di ricevere una risposta si affrettano a chiarire, a scanso di equivoci, che loro voteranno a favore sul bilancio." E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale di minoranza Marcello Luparella.

"I consiglieri di maggioranza esprimono soddisfazione per il ritorno dei due figliol prodighi, ringraziandoli per la marcia indietro e ignorando totalmente quei flebili lamenti.

Il sindaco esce totalmente fuori tema, glissa sulla sostanza ma come al solito scantona scompostamente contro l’opposizione, contro chi ha amministrato la città negli ultimi quindici anni (anche con insinuazioni delle quali dovrà rendere conto), contro chi fa satira contro di lui sui social, contro un partito nemmeno presente in Consiglio Comunale: insomma contro chiunque, purchè non c’entri niente con la crisi e con l’argomento in discussione.

Una imbarazzante babele, che conferma ancora una volta l’inadeguatezza di una compagine amministrativa autoreferenziale, fortemente complessata rispetto al passato, incapace di dibattere in modo maturo su qualsiasi argomento.

Restano ancora da spiegare - conclude Luparella - le vere ragioni della crisi, se e come esse siano state superate, perché si è bloccata per mesi la vita amministrativa e sacrificato l’ennesimo assessore, quando verrà ripristinato il plenum all’interno della giunta e la funzionalità della macchina comunale, oggi ferma. Ai cittadini interessa la sostanza, non gli show in favore di telecamera.