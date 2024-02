Chiusano, l'ex parroco annuncia: "Da oggi il mio hobby diventerà un lavoro" Antonio Romano prossimo alle nozze e candidato sindaco, per lui da oggi anche nuovo impiego

Da oggi una nuova vita. Antonio Romano ex parroco di Chiusano San Domenico, prossimo alle nozze e candidato sindaco alle prossime amministrative annuncia: "Da oggi quello che era un hobby, sarà la mia nuova attività per il sostentamento. Siccome non amo fare il dipendente o essere sfruttato preferisco guadagnare di meno e lavorare in maniera autonoma. Mi occuperò di service audio/luci e video. Di installazione per la diffusione audio e di illuminazione artistica nelle chiese e in altri contesti. Mi rendo disponibile per piccoli lavori di manutenzione elettrica ed elettronica. Infine mi offro per accompagnare con il suono dell’organo e con il canto le varie celebrazioni liturgiche. Ringrazio anticipatamente coloro che si avvarranno di questo mio servizio che non servirà solamente a condurre una vita dignitosa, ma anche a continuare ad aiutare i bambini del Burundi." . Insomma Antonio Romano ha un progetto definito per il suo futuro, e ha voluto condividerne i programmi con i suoi compaesani e amici dei social.

Smesso per amore l’abito talare, Antonio Romano (sedicente opinionista e influencer) si candida a sindaco con un programma che Trump si sogna: «Parta da Chiusano uno tsunami che svegli i dormienti, gli ipnotizzati e i distratti». Il catalogo è il solito, nel mirino politicamente corretto e caste varie: «Siamo diventati ostaggi di una partitocrazia oligarchica che vuole preservare solo se stessa».