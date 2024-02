Da Sanremo a NY, BigMama parlerà all'Onu: no al bullismo e body shaming La rapper di San Michele di Serino domani ospite al palazzo di vetro

Reduce dalla partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo, che si è svolta dal 6 al 10 febbraio scorsi, dove ha gareggiato con il brano "La rabbia non ti basta" - BigMama la rapper dinSan Michele di Serino, piccolo comune in prpvincia di Avellino,.domani terrà un discorso nell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, davanti a duemila ragazzi per sensibilizzare e portare la propria testimonianza sui temi del bullismo, del body shaming e della violenza, trattati dalla cantante irpina in diverse sue canzoni tra cui quella con cui ha esordito sul palco dell'Ariston da big.