Irpinia terra di centenari, a Montefredane Ida spegne 103 candeline La festa con l'Associazione Carabinieri in pensione

Grande festa a Montefredane, dove la signora Ida Grossi ha compiuto 103 anni. Longeva e gioiosa Ida ha spento le sue candeline, accogliendo ospiti e auguri affettuosi di tanti in paese. A festeggiare insieme a lei e alla sua famiglia, anche la sezione di Mercogliano dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La signora Ida è la suocera di un Carabiniere in pensione, per questo l'omaggio dell'Associazione dell'Arma in un giorno tanto speciale. E l'Irpinia si conferma terra di centenari, dove aria buona vita e cibo sano restano l'elisir di lunga vita di tanti speciali nonnini tra capoluogo e provincia.