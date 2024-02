"La pesca e il mio Peter, grazie a tutti per questo memorial: grandi emozioni" Rocco Stanco ringrazia i 59 partecipanti, sponsor e organizzatori del secondo memorial per Peter

E' stato un successo il secondo memorial dedicato Peter Domenico Stanco, il sedicenne di Gesualdo morto tragicamente due anni fa. 59 i partecipanti appassionati e professionisti della pesca, che si sono radunati presso il laghetto Troat River da Bartone di Flumeri, per una gara di pesca alla trota, una delle passioni del giovanissimo gesualdino, volato in cielo troppo presto.

Il memorial è stato una occasione speciale, per ritrovarsi con i genitori di Peter, praticando la pesca, lo sport che tanto amava il ragazzo, scomparso il 6 maggio del 2022.

"E' stata una giornata splendida, nel ricordo di Peter - spiega il padre Rocco Stanco -. Amici e parenti del nostro adorato ragazzo hanno voluto assistere alla gara, che ha radunato a Flumeri 59 appassionati dello sport. E' stata una domenica di convivialità e sano agonismo. Nei nostri cuori e nei nostri abbiamo tutti ripensato al nostro Peter, al suo sorriso e alle tante passioni che praticavana con gioia e tenacia. Sport, pesca e natura erano le sue grandi passioni. Ci è sembrato davvero di rivederlo divertirsi come faceva un tempo. Ringrazio i partecipanti, i tanti gli sponsor che hanno voluto sostenere l'iniziativa che ci hanno permesso di ricordare in un modo davvero speciale Peter". La gara ha visto schierati i partecipanti in tre categorie: professionisti, pescatori amatoriali e bambini. Consegnati i premi. A fine evento c'è stato anche un pranzo offerto dall'organizzazione, che ha consentito a tutti di stare insieme nel segno dei buoni sentimenti.

Sono state immesse 300 kg di trote gara, trote big, trote gialle. L'intera organizzazione è stata a cura del team Advance .

Peter Domenico Stanco era uno studente del Liceo Aeclanum di Mirabella. Peter morì tragicamente il sei maggio di due anni fa, dopo quattro giorni di agonia nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati. Oggi, a distanza di due anni, il ricordo di Peter è vivo nel cuore di tanti e per questo la comunità sostiene l'iniziativa dedicata al giovane gesualdino.