Nuovo direttivo per la Pro Loco di Grottaminarda: presidente Alfonso Cappuccio Le elezioni si sono svolte nella biblioteca del Santuario di Carpignano

Nella biblioteca del Santuario di Santa Maria di Carpignano, si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo e del presidente.

L’ottavo presidente della Pro Loco di Grottaminarda Aps, costituitasi nel 1980 e diventata Aps nel 2020, è Alfonso Cappuccio.

Nel consiglio direttivo, oltre al presidente, sono stati eletti: Sergio Annese, Pina Barrasso, Sonia Apollonia Bruno, Paolo Di Giulio, Daniele La Manna e Raffaele Masiello. Nel Collegio dei Membri del Collegio dei Probiviri: Antonella Assanti, Angelo Marino Lo Chiatto e Doralda Quinta Yoraima.

A seguito della prima riunione il consiglio direttivo per il quadriennio 2024-2028 è così definito: Alfonso Cappuccio, presidente, Sonia Apollonia Bruno, vice presidente in prima, Sergio Annese vice presidente in seconda, Raffaele Masiello, tesoriere e segretario, Pina Barrasso, consigliere, Paolo Di Giulio, consigliere, Daniele La Manna, consigliere.

Il presidente Cappuccio si mostra pienamente soddisfatto dei suoi collaboratori e aggiunge che si prospetta un quadriennio piuttosto movimentato, ricco ed effervescente.