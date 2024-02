Ariano. Grate intasate e il piazzale si allaga: disagi davanti alle scuole Mattinata in affanno a Piano della Croce e zona Pasteni

Grate intasate e il piazzale si allaga. E' accaduto per l'ennesima volta ad Ariano Irpino a Piano della Croce dove è stata un'impresa recarsi a scuola. La zona lo ricordiamo ospita centinaia di studenti che frequentano la scuola media e due istituti superiori, oltre chiaramente ai residenti. Una sorta di capolinea per la popolazione studentesca.

La presenza di quelle grate era stata già segnalata a chi di dovere nel novembre scorso in occasione della ricorrenza della giornata della commemorazione dei caduti. Ma nulla è stato fatto per eliminare il problema.

Esperti in materia sostengono che basterebbe spingere il terreno presente nelle grate direttamente nel sistema fognario per sbloccarle, se risulta così difficile ripulirle. In ogni caso, non spetta a noi trovare la soluzione. Vanno liberate e basta senza attendere nuove piogge e allagamenti. Stesso problema si è presentato a causa di una grata ostruita davanti all'ingresso della scuola materna ed elementare Pasteni.

Viene rivolto un appello all'area tecnica ad intervenire immediatamente. Sono interventi che non vengono svolti da anni ed ecco le conseguenze.

Disagi stamane anche in località Cardito, lungo la statale 90 delle puglie dove sono in corso i lavori di scavo per la rete fognaria. Ci sono alcuni punti in cui la strada è diventata davvero intransitabile.