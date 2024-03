Torna la neve nell'avellinese: risveglio imbiancato a Montevergine e sul Laceno Fiocchi bianchi fino a 900 metri

Risveglio polare e con la neve sulle vette dell'Irpinia. Sarà un mese di marzo all'insegna dell'instabilità quello che aspetta gli irpini e stamane la dama bianca è tornata sulle vette del Partenio- e del Laceno. Fiocchi bianchi sul santuario di Montevergine. La neve stamani ha imbiancato anche l’Oasi di Pannarano. I fiocchi di neve si spingono sin verso i 900 metri.

In un inverno - non inverno, anche una semplice imbiancata, sottile, leggera ed effimera, rappresenta una "notizia".

Questa mattina una rapida nevicata ha imbiancato anche le vette più alte e per un attimo anche il Laceno. A quote di 1300-1400 (quindi non a valle) un leggero velo ha disegnato un po di stagione invernale.

Intanto, come da avviso della protezione civile, continua l'allerta meteo.