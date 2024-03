Melito Irpino: fede e commozione intorno alle reliquie di San Pio Quattro giorni intensi, colmi di devozione unica

Il freddo intenso e penetrante non ha scoraggiato i tanti devoti di Padre Pio in processione a Melito Irpino. Una fiaccolata particolarmente suggestiva lungo le strade del paese con le reliquie del santo dei miracoli che hanno richiamato alla preghiera intere famiglie e tanti giovani sotto la spinta del dinamico parroco don Michele Puopolo.

Da Montefusco è giunto padre Marciano Guarino ex guardiano di Pietrelcina. Un'organizzazione perfetta curata nei minimi dettagli grazie al lavoro preziosissimo del comitato, della pubblica assistenza Donare è Vita, presente con un diversi volontari in maniera attiva, del Gaci la cui opera sul territorio è sempre costante, amministrazione comunale, carabinieri e polizia municipale.

La gioia e l'emozione di don Michele Puopolo e della parrocchia di Sant'Egidio Abate:

Quattro giorni intensi, colmi di devozione unica, commozione profonda e momenti di intimo raccoglimento, quelli che la nostra Comunità ha vissuto, con emozione e onore, in occasione dell’accoglienza e dell’esposizione delle reliquie di San Pio da Pietrelcina, il Santo della Misericordia. Le memorie di vita concreta di San Pio, un abito, un guanto e una benda con il sangue del Santo, sono state motivo di grande richiamo per i tantissimi fedeli intervenuti per la venerazione delle reliquie e per le varie attività di preghiera che hanno caratterizzato il programma predisposto per questa occasione così unica e speciale, a testimonianza della grande fede delle persone devote al Santo. Quattro giorni così profondi, che hanno arricchito il patrimonio di fede della nostra comunità Parrocchiale e che hanno acceso in tutti luci di fede, di speranza e di carità."