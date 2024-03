Ofantina, lavori nella galleria Malopasso: da lunedì senso unico alternato I lavori sulla Statale a Montella

Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina prenderà il via lunedì 11 marzo un intervento di manutenzione programmata – per un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro – sugli impianti tecnologici della galleria ‘Malopasso’ situata tra il km 317,700 ed il km 318,600 nel territorio comunale di Montella, in provincia di Avellino.

Nel dettaglio, le principali lavorazioni consisteranno nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici quali, tra gli altri, quello di illuminazione, di informazione all’utenza mediante pannelli a messaggio variabile e semaforico, di rilevazione degli incendi in galleria, di videosorveglianza e di controllo del traffico; verrà realizzata, inoltre, una specifica attività di pulizia e verniciatura della calotta, rifacimento della segnaletica verticale e sostituzione dei delineatori posti ai lati della carreggiata.

L’intervento – che potenzierà gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura stradale – verrà avviato su strada a partire da lunedì 11 marzo, con l’attivazione del senso unico alternato tra il km 317,700 ed il km 318,600, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, fino al prossimo mese di maggio; per le attività di installazione del cantiere sarà altresì necessaria l’interdizione della attigua piazzola di sosta dal km 318,823 al km 318,890.