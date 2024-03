Ariano, rione Rodegher: "Abbiamo ospiti" L'appello dei residenti

"Siamo in compagnia dei topi, ratti, chiamateli come volete. Da alcuni giorni presenti nei giardini pubblici e davanti alle nostre abitazioni. E non è la prima volta che accade."

La segnazione arriva da rione Rodegher ad Ariano Irpino, quartiere in cui risiedono decine di famiglie a ridosso di rione San Pietro e in prossimità della trafficata statale 90 delle puglie a Cardito.

Un residente nei mesi scorsi aveva provveduto da solo al taglio dell'erba e pulizia del quartiere al fine di restituire un'immagine decorosa. Situazione che attualmente è peggiorata. Si chiede un intervento urgente da parte del comune.