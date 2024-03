Ariano: ancora strane sparizioni all'interno del cimitero E' una storia che va avanti ormai da anni, impunita

Non si sono arresi neppure durante la settimana santa. Nel cimitero di Ariano Irpino, continuano a sparire fiori, ceri e oggetti da tombe e nicchie. E' una storia che va avanti ormai da anni, a più riprese e impunita. Le ultime segnalazioni ci giungono proprio in queste giorni della settimana santa.

"Non se ne può proprio più - ci dice una donna - subiamo continuamente furti sia nella tomba di mio padre che in quella di mio fratello. Al mio papà hanno rubato anche il cero che gli avevo fatto portare per la sua festa. È vergognoso. A mio fratello avevo regalato un angioletto di murano che rappresentava l'amore tra fratelli. E' sparito anche quello. E' stato rubato, non vi dico il dispiacere, quando mi è stato comunicato da mia mamma. Rubano tutto, suppellettili, piante,fiori, ceri anche le scope e le palette per pulire. E' davvero assurdo."

Vi è la ferma convinzione da parte di molte persone che qui non si tratta di ladri, ma di qualcuno che frequenta giornalmente il cimitero dando vita a questi gesti, non si sa per quale motivo.