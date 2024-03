Cielo giallo su Avellino, Pasqua con la sabbia del deserto e lo scirocco Le previsioni confermano l'arrivo del pulviscolo anche nei cieli della Campania

A Montevergine, l’alba di stamani già ha mostrato quanto accade in queste ore in Irpinia. In atmosfera, è presente un considerevole quantitativo di polvere di origine desertica. Lo mostra già lo scatto di qualche ora fa, pubblicato sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine, che ha rapidamente fatto il giro del web. Una vasta nube carica di pulviscolo proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara nelle prossime ore investirà buona parte dell'Italia, offuscando i cieli con colori giallo e rosso, in un' atmosfera a tratti surreale.Si tratta di correnti meridionali proveniente dal deserto del sahara.

Le previsioni, sempre curate dagli esperti dell'Osservatorio, annunciano per oggi: condizioni di cielo sereno. In seguito, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, ad iniziare dalle aree più occidentali della provincia. Per gran parte della giornata, l’orizzonte sarà offuscato da una grande quantità di pulviscolo di origine desertica. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: moderati o forti dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di burrasca, specie nell’avellinese.

Per Domenica 31 Marzo 2024: è prevista una generale alternanza tra ampie schiarite e modeste velature. Per gran parte della giornata, l’orizzonte sarà offuscato da una grande quantità di pulviscolo di origine desertica. Temperature: per lo più invariate. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali.