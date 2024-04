Avellino, pronto soccorso in tilt: 49 accessi e pazienti in attesa da ore Almeno 16 gli utenti in attesa di cure. Tornano i disagi nel pronto soccorso del Moscati

Torna l'emergenza al pronto soccorso di Avellino dell'ospedale San Giuseppe Moscati. Da stamane sono già 65 i pazienti presi in carico dai sanitari, che necessitano cioè di cure e stazionavano nel pronto soccorso. Sedici i pazienti in attesa, 49 quelli sistemati tra barelle e lettini. Spazi angusti per ospitare un numero di pazienti, che è cresciuto anche oggi, ora dopo ora. Non c'è più spazio per accogliere utenti già dalla tarda mattinata. Sale e ambienti sono saturati e ci sono pazienti in barella in attesa di trasferimenti in reparto da ore.

La gestione dell'emergenza torna ad essere in affanno nell'ospedale del capoluogo irpino. Dei pazienti presi in carico otto sono dei codice rosso, tra incidenti e anziani in difficoltà. i sindacati da tempo chiedono un aumento delle risorse umane, tra medici e sanitari, da mettere a servizio nel presidio di cure in emergenza. e un potenziamento del sistema di accoglienza e trasferimento nei reparti specifici per cure e assistenza.

Intanto per soccorritori e 118 sonmo state 24 ore di super lavoro per più incidenti avvenuti nelle ultime ore.

E' stato denunciato un 40enne di Avella che, nei pressi di un ristorante, avrebbe investito con la sua moto una bambina di tre anni per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La minore è stata trasportata prima all'ospedale di Nola e poi al “Santobono” di Napoli. Il presunto responsabile è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose.

Tragedia sfiorata stamane sul Raccordo Avellino-Salerno nel territrio di Serino, in direzione Salerno, per un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura guidata da un uomo che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Restano ricoverati in codice rosso al Moscati un uomo e una donna di Battipaglia rimasti feriti in un incidente ieri sera sulla Statale Appia nel territorio di Pratola Serra.

Sul posto due ambulanze del 118 ed i Carabinieri di Pratola Serra. I motociclisti rientravano dalla gita di Pasquetta. Carambola di auto in serata lungo la Variante Sette bis ad Atripalda. Sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata. L'incidente si è verificato a poca distanza dallo svincolo per Salerno. Gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine. Sempre in serata ieri sera soccorsi a sirene spiegate in Autostrada a Monteforte Irpino, poco dopo il casello Avellino Ovest, che ha scatenato il caos nel traffico, mandando in tilt la circolazione in direzione Napoli. È successo al km 35 con code e rallentamenti in direzione Napoli.