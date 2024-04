Tribunale di Ariano: sindaci comunità montana spingono per il Casone La nota del coordinamento cittadino di Forza Italia

Il circolo cittadino di Forza Italia ad Ariano Irpino accoglie con favore la determinazione dei sindaci della Comunità Montana dell’Ufita, espressa dietro sollecitazione del primo cittadino di Ariano Irpino Enrico Franza, a mettere a disposizione, terminati i necessari adempimenti tecnici, l’immobile sito in località Casone per la collocazione del nuovo tribunale che dovrebbe sostituire il soppresso palazzo di giustizia di Ariano Irpino.

"Tenuto conto delle indicazioni fornite dal vice Ministro Sisto in occasione del convegno tenutosi lo scorso 13 febbraio, tale volontà appare come un primo, concreto, passo in avanti rispetto ad un progetto di revisione della geografia giudiziaria che, per diventare realtà, deve necessariamente coinvolgere tutti i nostri territori."