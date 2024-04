Volontariato: sottoscritta convenzione tra comune a Anpas Grottaminarda Ecco i servizi in affidamento

È stata sottoscritta nella giornata di ieri, la convenzione tra il comune di Grottaminarda e la Pubblica Assistenza Grottaminarda, tra le associazioni storiche più attive in Irpinia.

Diversi i servizi oggetto dell’affidamento: sanitari, di protezione civile, supporto logistico, assistenza alla popolazione, salvaguardia del territorio e gestione di alcuni servizi comunali.

"Da sempre l’Anpas di Grottaminarda è stata una risorsa importante per il nostro territorio e non solo – afferma il consigliere delegato alla sanità e all’inclusione sociale, Antonio Vitale - abbiamo ufficializzato una convenzione che ritengo importante soprattutto perché pone le basi per una collaborazione fondamentale in ambito sociale, per quanto, va sottolineato, il lavoro svolto dalla pubblica assistenza fino ad oggi, è da considerarsi encomiabile.

Tra i tanti ed indispensabili servizi, centrale è quello riguardante la creazione di un archivio dettagliato di cittadini e/o nuclei familiari che versano in particolare stato di disagio socio-economico.

Se si vuole intervenire con un aiuto concreto occorre conoscere quante e quali difficoltà incontrano oggi queste famiglie al fine di programmare interventi e attività che possano migliorare il loro vivere quotidiano".

Ringraziamo l'Anpas Grottaminarda per tutti i servizi che abitualmente eroga in favore della nostra comunità - aggiunge la consigliera delegata ai diritti del cittadino, Franca Iacoviello - da oggi, grazie alla convenzione, abbiamo suggellato il ricco ed indispensabile supporto che l'Associazione svolge nell'ambito dei servizi di assistenza alla popolazione. Ritengo rilevante, tra gli altri, il contributo sul fronte dell'organizzazione dei corsi di primo soccorso e protezione civile, essenziali nella formazione di una effettiva coscienza civica anche nella gestione di situazioni emergenziali".