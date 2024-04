Tumore al seno, screening con Iannace: la prevenzione è vita L'evento a Grottolella

Un nuovo pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa con Amos Partenio, quello di ieri martedì 2 aprile, nel comune di Grottolella. Gli ambulatori delle visite senologiche hanno fatto tappa presso i locali dell’ex scuola materna, dove il senologo Carlo Iannace e l’audioprotesista Francesco Topo hanno effettuato le visite e i controlli gratuiti a coloro che hanno aderito, numerosi come sempre, all’iniziativa.

L’associazione Amos Partenio ringrazia quanti hanno preso parte all’iniziativa credendo nel fondamentale valore della prevenzione che salva la vita. In particolare i ringraziamenti vanno al sindaco Antonio Spiniello e all’amministrazione comunale per l’ospitalità e la collaborazione ormai consolidata negli anni. Un grazie speciale al vicesindaco Marco Grossi, alle signore che hanno preparato una calorosa accoglienza e a tutte le volontarie. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.