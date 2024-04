Avellino, condotta rotta a Cassano: comuni a secco tra Irpinia e Sannio La comunicazione dell'Alto Calore

Condotta rotta, comuni a secco tra Irpinia e Sannio. Lo rende noto l'Alto Calore sul portale, pubblicando gli avvisi inoltrati ai sindaci coinvolti. "Causa rottura su condotta adduttrice DN 900 in agro del Comune di Cassano Irpino, l'erogazione idrica al servizio dei Comuni elencati, è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata". Ecco di seguito l'elenco dei comuni:



Avellino (Cesine), Avellino (casa circondariale) Avellino (clinica Villa Esther) Avellino (Centro Dyalisis), Atripalda (Fraz. Cerzete) Montecalvo Irpino, Castelvetere sul Calore, Montemarano, Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata, Pratola Serra, Aiello del Sabato, Reino, Cesinali, San MIchele di Serino, Forino, Contrada, Pontelandolfo, Montefredane, Montefalcione, Montemiletto, Petruro, Chianche, Grottolella, Capriglia, Altavilla, Santa Paolina, Roccabascerana, Pietrastornina, Torre Le Nocelle, Casalduni, Fragneto Monforte, San Giorgio del Sannio, Pago Veiano, Montefusco, Sant'Angelo a Cupolo, San Nazzaro, Calvi, San Leucio del Sannio, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Ariano, Cassano, Lioni, Torella dei Lombardi. Cassano Irpino, Grottaminarda, Sturno, Villamaina, Gesualdo, Pannarano, Melito Irpino, Savignano, Greci, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri, Mirabella, Frigento, Sant'Angelo all'Esca, Bonito, Apice, Paduli, S. Arcangelo a Trimonte, Taurasi, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita.