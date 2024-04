Grottaminarda, lotta al conferimento selvaggio dei rifiuti: controlli rafforzati La polizia municipale non concede sconti

A partire da domani, venerdì 5 aprile, saranno intensificati i controlli, già in essere, da parte della polizia municipale sul corretto conferimento dei rifiuti di attività commerciali ed utenze domestiche su tutto il territorio del comune di Grottaminarda.

L'incremento di tale attività su sollecitazione dell'amministrazione comunale, in particolare del consigliere delegato all'ambiente ed alla sanità, Antonio Vitale, alla luce di situazioni spiacevoli segnalate.

L'obiettivo naturalmente è, come sempre, di sensibilizzare più che multare ma è necessario maggior impegno nel conferire quotidianamente le diverse frazioni, separandole con accortezza, depositandole con altrettanta accortezza e con le tempistiche giuste sui marciapiedi o nei luoghi preposti in attesa della raccolta, per evitare problemi igienici ed immagini poco decorose della città.

"Le verifiche saranno effettuate a campione su tutto il territorio comunale e su tutte le tipologie di utenza, quindi invitiamo al corretto conferimento dei rifiuti - afferma il consigliere Antonio Vitale - differenziare bene significa ridurre i costi dello smaltimento.

Trovo assurdo che alcune persone non tengano conto di questo semplice meccanismo e vadano a penalizzare i cittadini che, al contrario, si impegnano per il corretto conferimento e meritano di pagare una Tari più bassa. Intanto stiamo lavorando per migliorare il servizio e per rivedere le giornate di conferimento".