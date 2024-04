Giornata internazionale dello sport: Grottaminarda c'è Ecco le iniziative al Frank Zappa

Domani è la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”. "Enjoy Fitness" con il patrocinio del comune di Grottaminarda, organizza lezioni a corpo libero, accessibili a tutti, per allenare equilibrio, stabilità e resistenza, un evento gratuito per promuovere i principi e i valori dello sport.

Contestualmente amichevoli di bocce, palleggi al campetto di street basket e prove di badminton con l'allestimento nel verde dal parco Frank Zappa, di un angolo con rete, racchette e volano e la partecipazione del Campione italiano di para badminton Berardino Lo Chiatto per promuovere anche questa disciplina sportiva.

Dunque stimola il corpo e rilassa la mente con noi in una giornata all'aria aperta all'insegna del puro divertimento. Ed al termine gadget per tutti i partecipanti all’evento.