Guinness world record, a Carmine e Gianluca il record mondiale: Montoro brinda Carmine Federico e Gianluca Russo di Montoro sono i nuovi detentori del record Mondiale

Carmine Federico e Gianluca Russo di Montoro sono i due nuovi detentori del Guinness World Record, realizzato alla Milano Marathon, con i suoi 42 chilometri di percorso. Gianluca, 38 anni, undici anni prima è rimasto vittima di un gravissimo incidente in auto e da allora non ha più potuto camminare. Carmine, 40 anni, corre e corre forte: 34′ nei diecimila, 1h16′ nella mezza, 2h36′ in maratona. Spingendo la sedia a rotelle la velocità non è la stessa, ma farebbe invidia a molti runner. E oggi il trionfo è stato mondiale.

I due montoresi hanno strappato il record del mondo di maratona omologato spingendo una sedia a rotelle a Sean McQuaid e Riley Pathman del team Hoyt di San Diego che lo aveva realizzato lo scorso anno alla Grandma’s Marathon di Duluth, in Minnesota.

"Questo sogno che vi ha travolti è diventato il sogno di tutti noi. L' intera comunità ha potuto assistere per mesi ai vostri allenamenti tra le stradine della nostra città rendendosi testimone della vostra passione, grinta, energia, dei vostri sacrifici e del desiderio di vittoria. Vittoria che è arrivata, ma per noi avevate già vinto. Siete stati grandi Carmine e Gianluca. Vi aspettiamo", Così il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto.