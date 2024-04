Garanzia di occupabilità dei lavoratori: la sfida del comune di Grottaminarda Obiettivo: promuove lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo

Manifestazione d'Interesse da parte del Comune di Grottaminarda per l’individuazione di un operatore privato accreditato per il supporto nella realizzazione delle misure connesse al programma "Gol", (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). L'invito è rivolto ad Enti rientranti nelle categorie Profit e Non Profit che abbiano questi requisiti:

1. Essere accreditati al Programma GOL alla data di pubblicazione del presente Avviso.

2. Essere accreditati all’Albo Informatico - quali agenzie di intermediazione - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da almeno cinque anni;

3. Essere accreditati ai sensi della DGR 242/2013 e iscritti nella sezione C dell’elenco degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati dalla Regione Campania da almeno tre anni.

Il Programma “Gol Regione Campania Percorso 4 Tirocini” promuove lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo e propone, tra le misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari e di inclusione sociale. E proprio per cogliere tale occasione l'Ente intende individuare un operatore economico privato, accreditato ed autorizzato ai servizi al lavoro, con il quale avviare una collaborazione a supporto delle procedure connesse al Programma, compreso il ruolo di soggetto Promotore di tirocini.

La candidatura dovrà pervenire a mezzo Pec, all'indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it , entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 26/04/2024.

«La formazione è sicuramente un canale importante per avere la possibilità di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro – afferma la Presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, delegata alla Formazione - Un'azione amministrativa concreta e fattiva deve anche porsi nella condizione di ricercare e di informare la propria comunità sulle opportunità che vengono offerte, sia attraverso corsi e formazione professionale nell'ambito dei programmi della Regione Campania, sia con la possibilità di far presentare agli Enti di Formazione accreditati sul territorio quelle che sono le possibilità che molto probabilmente non tutti conoscono.

Noi come amministrazione ed io in particolare per la mia delega, abbiamo intenzione di avviare un percorso di informazione specifica e laddove è possibile, come nel caso del Programma Gol, stringere delle collaborazioni con enti di formazione accreditati che abbiano i requisiti per poter partecipare a queste manifestazioni d'interesse in modo tale da mettere in moto un meccanismo virtuoso capace di informare le persone sulle opportunità di formazione che ci sono. Formazione utile - conclude Pascucci - non soltanto per trovare un lavoro ma anche come momento di crescita personale per ampliare le proprie competenze e qualifiche e quindi migliorare la propria posizione lavorativa».