Grottaminarda: successo per tre due giovani promesse dello sport da ring Le congratulazioni da parte dell'amministrazione comunale

Tre grottesi, tra i quali due giovani promesse dello sport da ring, si distinguono e si classificano per i campionati Italiani Kickboxing che si terranno a Jesolo il 24 e 25 maggio.

Loris Mustone, classe 2004, 65 kg specialità K 1, Rosario Grasso, classe 2009, 65 kg specialità k1 tecnico ed il maestro Giuseppe Ciampa, classe 1980, 71,8 Kg specialità Low Kick, già pluripremiato anche con il riconoscimento di "Atleta dell'Anno" da parte del comune di Grottaminarda, si sono confrontati allo "Stasia Center" di Sant'Anastasia con atleti provenienti da tutta la Campania ed hanno brillato, insieme ad altri 2 compagni di squadra dell'Asd Kick Boxing Club Avellino, portando a casa in totale 4 ori ed un argento.

Puntuali le congratulazioni da parte dell'amministrazione comunale che punta sempre a premiare e valorizzare tutte le iniziative sportive e tutti i ragazzi di Grottaminarda che mettono impegno e passione nello sport.

«Già conoscevamo le capacità atletiche del Maestro Ciampa - afferma Michele Spinapolice, consigliere delegato allo Sport - non a caso ad agosto, nel corso dell'iniziativa che abbiamo organizzato nel riqualificato Parco Frank Zappa, abbiamo voluto, come amministrazione, conferirgli il premio "Atleta dell'Anno"; vedere adesso altri ragazzi, giovanissimi che sotto la sua guida e quella del direttore tecnico Michele Ranucci, si qualificano per gli "italiani di Jesolo" ci riempie ulteriormente di orgoglio e ci mostra la determinazione e la voglia di fare bene dei nostri giovani anche in questa disciplina da ring».