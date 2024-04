A16 Napoli-Canosa, chiusura notturna della stazione di Grottaminarda Percorsi alternativi e orari

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, con le seguenti modalità: dalle 22:00 di giovedì 18 alle 2:00 di venerdì 19 aprile, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto; dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 19 aprile, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Candela o di Benevento.