Sciopero, presidio e incontro a Flumeri: La IIA bene comune irpino da salvare Ecco il programma ufficiale della manifestazione in programma mercoledì 17 aprile

L'invito è stato rivolto al sindaco del comune di Flumeri Angelo Antonio Lanza, al presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane, ai consiglieri provinciali, a tutti i sindaci ed amministratori locali della provincia di Avellino, alla deputazione nazionale e regionale, alle segreterie dei partiti e al vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

ll programma:

Mercoledì 17 aprile ore 10.00, sit-in nello spazio antistante l'azienda per poi dalle ore 11.00 svolgere un incontro alla Dogana Aragonese di Flumeri dove sono state invitate le varie autorità. La previsione dei partecipanti è stimata in circa 250 persone.

L'iniziativa porta la firma delle organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fim Cisl, Fiom Cgil, Fismic, Ugl Metalmeccanici.

"La IIA bene bene comune irpino da salvare, questo è lo slogano della mobilitazione proclamata unitariamente, con sciopero delle ultime sei ore dei turni. Le organizzazioni sindacali con i dipendenti intendono sensibilizzare tutte le istituzioni, le amministrazioni, gli eletti e i cittadini sulle criticità derivanti dalle notizie di dismissione di Leonardo come socio IIA a favore di soggetti che hanno creato gravi danni sul territorio irpino. Per questo siamo costretti a richiedere ancora una volta l'attenzione di tutti rispetto al delicato momento che avvertiamo senza adeguato coinvolgimento ed ascolto delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti, da parte del Governo e dell'Ad Schisano. E' a rischio il lavoro di centinaia di famiglie irpine impoverendo ulteriormente il nostro territorio. In concomitanza dello sciopero chiediamo un confronto con tutti, perché sulla vicenda, serve la massima attenzione, sensibilizzazione, per non andare alla deriva dopo decenni di lotte per il territorio." Fin qui la nota firmata Franco Fiordellisi, per le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.