Stroncato da un infarto a 27 anni, Mugnano piange Jonathan: "Addio anima bella" Gli amici: siamo distrutti. Addio Jonathan, ora vola tra le braccia della tua mamma e del tuo papà

La comunità di Mugnano del Cardinale è sotto choc per la morte improvvisa di Jonathan Napolitano di soli 27 anni, stroncato da un malore nella serata di lunedì ad Atripalda, in provincia di Avellino, dopo aver cenato con un amico in un ristorante della zona.

Jonathan, originario di Mugnano del Cardinale, ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo intorno alle 23:30 di lunedi sera, nonostante i soccorsi immediati, è morto stroncato da un malore. Gli interventi del 118 e dei Carabinieri non sono stati sufficienti per salvarlo. Si ipotizza che sia stato vittima di un infarto fulminante, lasciando la comunità locale sotto shock. La salma del giovane è stata trasferita al Moscati mentre sui social scorrono messaggi di dolore e cordoglio di amici, parenti e semplici conoscenti del ragazzo.

Don Giuseppe Autorino annota: Il cuore del credente è pieno di Speranza per la vita eterna, e mi piace immaginare che anche l’amico Jonathan Napolitano ha mantenuto forte la sua speranza, prima con la perdita della mamma, quando era ancora piccolo, e poi con la perdita del papà poco più di un anno fa’. Assicuro la mia preghiera per la tua anima, e la mia vicinanza per tuo fratello Antony che deve affrontare un altra grande prova.". Dolore che si aggiunge a dolore in paese. Numerosi i messaggi di amici e associazioni del posto. Anche Sabino Morano ha voluto scrivere una nota:

"Apprendo con enorme dolore della scomparsa ingiusta e prematura del mio amico Jonathan Napolitano.La vita è stata veramente ingiusta con lui, porterò con me per sempre il suo affettuoso ricordo.".

"Per Mugnano è un giorno triste un giorno di silenzio un giorno di lutto. Mugnano perde un figlio, un giovane pieno di vita, nonostante il dolore che ha dovuto sopportare fin da bambino non ha mai perso il suo sorriso, educato e di animo buono. - annotano i referenti di Nuova Alleanza-. Profondamente dispiaciuti per questa prematura perdita ci uniamo all'immenso dolore della famiglia e ci stringiamo in un abbraccio al fratello Antony. Che la terra ti sia lieve caro Jonathan adesso apri le ali e vola tra le braccia della tua mamma e del tuo papà".