Impianto trattamento fanghi: conferenza dei sindaci irpini e pugliesi L'appuntamento è in programma a Savignano Irpino venerdì 19 aprile alle ore 18.00

Venerdì 19 Aprile 2024 alle ore 18:00, su invito del sindaco del comune di Savignano Irpino, sarà indetta una conferenza dei sindaci che vedrà ospiti gli amministratori dei Monti Dauni e dell’Irpinia.

Lo comunica in una nota il comitato di tutela Valle del Cervaro:

"La riunione, come da espressa richiesta da parte del comitato, da Palazzo Orsini, sala consiliare comunale si sposterà nell'auditorium di Savignano Irpino in modo da rendere possibile la partecipazione di tutti coloro sensibili all’argomento avente come oggetto “La realizzazione dell’impianto di trattamento dei fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare” da realizzare nel Comune di Savignano Irpino. Vi invitiamo ad una partecipazione numerosa. Insieme possiamo preservare il nostro meraviglioso patrimonio naturale e garantire alle generazioni a venire un posto più pulito."